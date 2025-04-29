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رياضة

لامين يامال: لهذا السبب أصبغ شعري قبل المباريات ولا أقارن نفسي بميسي

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

يستعد النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة ناديه برشلونة المرتقبة أمام إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال لامين يامال نجم برشلونة في المؤتمر الصحفي للمباراة:" أقوم بصبغ شعري  لكي يمر الوقت بشكل أسرع إلى يوم المباراة ولأُسلي نفسي قليلًا، لكن في الحقيقة، في الوقت الحالي، الأمور تسير معي بشكل جيد، لكن لا أعلم، أعتقد أنني أفعل ذلك لأنني أشعر بالملل في المنزل، هذا كل ما في الأمر".

ورد لامين على تصريحاته المستفزة عقب الفوز في نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد قائلا:”طالما أنني أحقق الانتصارات، لا يستطيع أحد أن يقول لي شيئًا وعندما يهزمونني، عندها يمكنهم الحديث.

 وتابع  لامين:”هذه أول نصف نهائي لي، وكذلك للعديد من زملائي في الفريق. لدينا رغبة كبيرة في التأهل إلى النهائي، ومن الواضح أننا نريد أن نُظهر لجماهير برشلونة ما نحن قادرون عليه، وأن نبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك".


وعلق لامين على المقارنة مع ليونيل ميسي قائلا: لا أقارن نفسي به، ولا أقارن نفسي بأي شخص، وأنا أقل بكثير من أن أقارن نفسي بميسي.

وتابع: أترك هذه المقارنات لكم أنتم. نحن فيما بيننا نركز على تحسين أنفسنا كل يوم، أن أكون أفضل من نفسي في اليوم التالي، لذلك أعتقد أن هذه المقارنات لا معنى لها، خاصة مع ميسي. أحاول فقط أن أستمتع، وأن أكون نفسي، وأن أشق طريقي الخاص.

وأتم: بالطبع، أنا معجب بميسي كأفضل لاعب في التاريخ، لكنني لا أقارن نفسي به.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس معقل برشلونة، علما بأن المواجهة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا وإيطاليا).

 

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة 

 وستحمل مباراة الغد الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد ينتظر اللاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

 

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

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دوري ابطال اوروبا إنتر ميلان مسابقة دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي لامين يامال

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