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أخبار مصر

بعد موافقة الحكومة على إنشائه، كل ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للسياحة الصحية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم،فيتو
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي ورفع جودة خدماته، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بغرض تلقي خدمات الرعاية الصحية والعلاج.

اجتماعات دورية وتقرير كل ثلاثة أشهر لرئيس الوزراء

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الاجتماعات حال حضوره. كما يُرفع تقرير دوري إلى رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، يتضمن ما تم إنجازه من مهام، والجدول الزمني للمهام الجارية، وأبرز التحديات وآليات التغلب عليها.

صلاحيات واسعة لتحقيق أهداف السياحة الصحية

يتمتع المجلس الوطني للسياحة الصحية بصلاحيات تمكّنه من إصدار قرارات ملزمة تساعد في تحقيق أهدافه. ويختص بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية والإشراف على تنفيذها وتحديثها، إلى جانب إعداد برامج توعية، والترويج لهذا النوع من السياحة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

معايير عالمية وإحصاءات وطنية دقيقة

يضع المجلس معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتولى إعداد إحصائيات دقيقة عن أعداد المستفيدين من هذه الخدمات داخل مصر، بما يعزز من وضع مصر على خريطة المؤشرات العالمية في هذا المجال.

منصة إلكترونية موحدة وخدمة شكاوى المستفيدين

يشمل القرار إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياحة الصحية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص. كما يعمل المجلس على تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، ووضع آلية لتلقي شكاواهم وبحثها والعمل على حلها.

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