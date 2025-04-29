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أخبار مصر

مصر وأنجولا تؤكدان ضرورة الحوار والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع بجنوب السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي جواو لورينسو، بشأن جنوب السودان، عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية. 

وأكدا على ضرورة الحوار وبناء التوافق، والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان المجددة (R-ARCSS).


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

 آليات دعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. 

واختُتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي استعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الأنجولي جمهورية جنوب السودان المجددة R-ARCSS قصر الاتحادية السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي

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