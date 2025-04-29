الثلاثاء 29 أبريل 2025
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سياسة

النواب يوافق على منحة كورية لتنمية موارد السياحة الثقافية بالأقصر بـ 7.7 مليون دولار

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من كوريا خاصة بمشروع "بناء قدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بمدينة الأقصر بنحو 7.7 مليون دولار.

 

تعزيز تنمية الموارد السياحية


وتستهدف المنحة  تعزيز قدرات تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي للممتلكات الثقافية للمستثمرين في الأقصر، ووضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر - تحسين موارد السياحة التراثية الثقافية في الأقصر - ترميم صرح رامي سيوم - تنمية قدرات حفظ التراث.
 

تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة 

ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة  فإن المشروع  يتضمن متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي، بميزانية تصل إلي 7.7 مليون دولار شاملة جميع نفقات المشروع بالكامل للاستخدام المحلي  علي فترة 5 سنوات من 2023 وحتى 2027.

كما تتضمن  المنحة  تطوير وحفظ تراث الأقصر الثقافي من خلال بحث وتطوير تراث الأقصر، وإعداد خطة الحفظ والترويج لمتحف الأقصر، وتطوير مصادر السياحة التراثية في متحف الأقصر من خلال التوثيق والتسجيل الرقمي للآثار، إلي جانب دعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث العرض الرقمي في المتحف، وإنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ العناصر، تفكيك وإعادة  ترتيب الأثر التقوي الهيكلي للبحث والتحليل العلمي، فضلا عن تنمية القدرات عن طريق التدريب والتدريب الميداني.

تحقيق التنمية المستدامة

 

وأكدت اللجنة البرلمانية  المشتركة أن الإرث الحضاري الكبير والفريد الذي تذخر به مدينة الأقصر يستلزم المحافظة عليه وتطويره بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة بما يليق بكونها إحدى أفضل الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، وقد حظيت مدينة الأقصر باهتمام القيادة السياسية وإبراز مكانتها بما قد يعكس ذلك في تطوير العديد من المناطق الأثرية، ورفع كفاءتها، وربط البر الشرقي بالغربي وكلها مشروعات تنموية كان لها مردود إيجابي في خلق مناخ متوازن لدعم السياحة الثقافية بالمدينة، وزيادة التدفقات السياحية الوافدة إليها.

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التراث الثقافي التنمية المستدامة السياحة الثقافية تحقيق التنمية المستدامة مليون دولار مدينة الأقصر

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