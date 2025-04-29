وزيرة التخطيط: مراجعة إيجابية لتوقعات نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء..

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية، وذلك في ضوء مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



خفض إضافي في توقعات النمو العالمي

أوضحت المشاط خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن صندوق النقد الدولي قام بخفض إضافي في توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين، لافتة إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية أكبر ويزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي العالمي، مقارنة بتوقعات شهر يناير 2025.

تقدم في برنامج الإصلاح يدعم الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الوزيرة أن صندوق النقد الدولي قام بمراجعة إيجابية لتوقعات نمو الاقتصاد المصري لعامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، في ظل التوترات الدولية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم حاليًا.

ثمار مشروع الدلتا الجديدة واستثمارات كويتية قادمة

أضاف رئيس الوزراء أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيبدأ في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، كما أعلن عن ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، في ضوء العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

تحسين مناخ الاستثمار وتراجع البطالة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم الإعلان عن عدد منها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، وأن معدل البطالة تراجع ليسجل 6.5%.

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