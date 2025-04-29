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اقتصاد

بالارقام، أهم 3 سلع استوردتها مصر من أنجولا خلال عام 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


كشف تقرير  عن  العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنـجولا  الصادر عن   الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023. ورصد التقرير أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024  

 

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024  

 

1. حيوانات حية  بقيمة 40 ألف دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب  بقيمة 15 ألف دولار.
3. جرانيت خام بقيمة 9 ألاف دولار.

 

 

 

 قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا

 واشار التقرير الى  وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.ويأتى صدور التقرير فى اطار حرص  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس

 

  قيمــة الصــادرات المصــرية إلى أنـجولا

 وبلغت  قيمــة الصــادرات المصــرية إلى أنـجولا بلغت  34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.

 

 

 

السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

 

شهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجواو لورينسو توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الإتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

 

 

 

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قيمــة الصــادرات المصــرية إلى أنـجولا الواردات المصرية الإحصاء
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