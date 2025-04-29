تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة خطف شخص في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل وزوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت الإكراه.

وكان المتهمان قد اعترفا أمام رجال المباحث بصحة الاتهام الموجه إليهما، فيما تم الاستماع لأقوال المجني عليه الذي أكد تعرضه للخطف من قبل الزوجين.

وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على العاطل وزوجته، اللذين ارتكبا جريمة اختطاف أحد الأشخاص في القاهرة بغرض الحصول على مبلغ مالي.

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا من ربة منزل وموظف، يفيدان بتغيب نجل الشاكية (عاطل وله معلومات جنائية)، حيث تلقى الموظف اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب فيه دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبعد إجراء التحريات، تم تحديد مكان احتجاز المجني عليه، حيث تم تحريره والقبض على المتهمين. وبمواجهتهما، اعترفا بخطف المجني عليه وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وتقييده بالحبال، معتقدين أنه ابن شخص آخر بينه وبينهما خلافات مالية، وبعد اكتشافهما أنه تم اختطاف الشخص الخطأ، قررا مطالبة أسرته بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

وتم العثور بحوزة المتهمين على إيصالات الأمانة التي تحمل توقيع المجني عليه، وكذلك الحبل الذي استخدم في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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