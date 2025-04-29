أول تعليق من المجلس القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء على طفل البحيرة

كلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عمرو يسري الخطيب وإيهاب عادل لملوم، محاميين من "وحدة الدعم القانوني "، بحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر ٦سنوات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، والتي ستبدأ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، وذلك لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرض له، وتمثيله قضائيا فى تلك الواقعة، وما يترتب عليها من آثار، وذلك إنفاذا لأحكام قانون الطفل والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة، حيث تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل 16000، وتم تكليف وحدة حماية الطفل باتخاذ اللازم وإعداد تقرير بشأن الواقعة وبالتوصية المناسبة وتسليمه إلى النيابة العامة.

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري في التصدي لما يواجه المجتمع المصري من ظواهر سلبية جديدة، نتيجة الانفلات الأخلاقي والذى لا يتفق مع القيم النبيلة التي دعت إليها الأديان السماوية، ولا مع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

الجدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعني بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة التواصل مع آليات الإبلاغ في حال تعرض الأطفال للخطر والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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