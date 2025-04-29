سنة مع إيقاف التنفيذ لمدرسة بتهمة التسبب في وفاة طليقها

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة مدرسة بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، إثر اتهامها بالتسبب في وفاة طليقها أثناء محاولتها وآخرين إيداعه في مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

كما قررت المحكمة براءة باقي المتهمين من تهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت"، وذلك بعد أن دفع محامي أحد المتهمين ببطلان القبض عليه لعدم وجود إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى تناقض تقريرين للطب الشرعي، منتفيًا وقوع جريمة الضرب التي أفضت إلى الموت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انفصال السيدة (المدرسة) عن زوجها (سائق) بسبب خلافات بينهما، حيث ظل طليقها يلاحقها ويطلب منها العودة إلى حياتها الزوجية، إلا أنها كانت ترفض بشكل مستمر. وفي يوم الحادث، توجه المجني عليه إلى شقة طليقته في منطقة حلوان، طالبًا منها العودة إليه وطلب قرضا ماليا، لكنها رفضت، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما تدخل خلالها الجيران لتهدئة الأمور.

وبعد ذلك، طلبت المتهمة من أحد الأشخاص مساعدتها في أخذ طليقها إلى مصحة لعلاج الإدمان، حيث حضر خمسة أشخاص إلى شقتها وقاموا بخطفه بالقوة، بعد أن قيدوه بإيشارب واعتدوا عليه بالضرب، ثم دخلوا به عنوة إلى سيارة وتوجهوا به إلى منطقة المريوطية في الهرم لإيداعه في مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يديره المتهمون. وعندما حاول المجني عليه الهروب، قام المتهمون بالاعتداء عليه بالضرب مجددًا لإجباره على الدخول إلى المركز، لكنه توفي متأثرًا بالإصابات.

تلقت طليقة المجني عليه اتصالًا من المتهمين الذين أبلغوها بأن حالته الصحية تدهورت، وأوصوها بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

بعد التحقيقات، تم القبض على المتهمة وأربعة آخرين، وأحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات التي قضت بالإدانة والسجن للمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.