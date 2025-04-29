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رياضة

صدمة في ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، خسارته لجهود أحد لاعبيه البارزين لمدة قد تصل إلى شهرين، بسبب الإصابة التي ستجعله يغيب عن كأس العالم للأندية 2025.

 

روديجر يغيب لأكثر من شهرين

 وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا أنطونيو روديجر اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى".

وأضاف: "قد أجريت العملية على يد الدكتور مانويل لييس، تحت إشراف الفريق الطبي لنادي ريال مدريد، وسيبدأ روديجر قريبا مرحلة التعافي".

 

وكان روديجر قد تعرض للإصابة خلال خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "سيغيب أنطونيو روديجر عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا".

ويعني ذلك عدم مشاركة المدافع الألماني مع ريال مدريد بالليجا حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى غيابه بنسبة كبيرة عن كأس العالم للأندية.

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