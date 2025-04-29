الثلاثاء 29 أبريل 2025
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صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات ينفذ برامج لرفع وعي الطلاب بخطورة المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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تستمر مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " بيوت التطوع " داخل العديد من الجامعات المصرية "  في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة  والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

الجامعات المصرية

وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية "العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم والتركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بالعديد من الجامعات.

 

خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو

ومن ضمن أنشطة "بيوت التطوع" التى يقوم بها المتطوعون من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من حيث أن التدخين وتعاطى المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة وبالتالى يضر بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التركيز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

مقرات الصندوق داخل الجامعات المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية تستمر في استقبال الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" ويتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات.

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