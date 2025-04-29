تموين قنا: توريد أكثر من 36 ألف طن قمح محلي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا عن جهودها في الفترة من 26 حتى 29 أبريل الجاري، والتي أسفرت عن توريد 36 ألفًا و86 طنًا و309 كجم من القمح المحلي، ضمن موسم التوريد الجاري، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بمتابعة عمليات توريد القمح المحلي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وبتكليفات من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة المرور اليومي على المواقع التخزينية وتكثيف الحملات التموينية.

وكيل وزارة التموين بقنا

وفي هذا السياق، أجرى حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع التخزينية لمتابعة عمليات توريد وفرز الأقماح، يرافقه رمضان الراوي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، حيث جرى التأكد من جودة الأقماح الموردة وسلامة إجراءات التخزين.

وفي إطار الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية التموين بقنا حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر التموينية بمختلف الإدارات، أبرزها:

إدارة تموين نقادة:

10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

5 محاضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز

محضر تصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز

محضران بيع بأزيد من السعر

محضر عدم نظافة العجن

الرقابة التموينية:

محضران نقص وزن الخبز

محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وضبط 1000 علبة جبنة

إدارة تموين أبو تشت:

4 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار

محضر بيع سلعة مجهولة المصدر

إدارة تموين قفط:

6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

3 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

إدارة تموين مركز قنا:

3 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات

إدارة تموين بندر قنا:

4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

إدارة تموين نجع حمادي:

محضر بيع بأزيد من السعر

محضران عدم الاحتفاظ بالفواتير

3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات

4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

إدارة تموين فرشوط:

محضر نقص وزن الخبز

محضران عدم الإعلان عن الأسعار

4 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

إدارة تموين دشنا:

3 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار

محضر استخدام أسطوانة بوتاجاز منزلي في غير الغرض المخصص

إدارة تموين قوص:

6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار

محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

10 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار في مستودعات الدقيق

وشدد حسن القط على ضرورة استمرار الحملات التموينية، والتشديد على المرور اليومي على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات احتكار أو استغلال للمواطنين.

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