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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%  عند مستوى 32156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 40146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56%  عند مستوى 14394 نقطة.

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16%  عند مستوى 9305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 12806 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46%  عند مستوى 3308 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات جلسة أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وارتفع كحح مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

 

 مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

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30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية

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