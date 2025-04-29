رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين ويلتقي بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة القوى البشرية لتأهيل مقاتلين لديهم القدرة والجاهزية على مجابهة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

ميادين التدريب المطورة

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة فى تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية والمرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والتى تظهر مدى الكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة داخل المعهد.



أعقبها مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار، كما استمع إلى عرض تقديمى من اللواء أ ح أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد التى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والتدريبى للطلبة، وأدار حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات للإطمئنان على المستوى العلمى لهم ومدى إدراكهم بما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات متسارعة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أهمية إستمرار تأهيلهم فى الموضوعات العسكريةوإلمامهم باللغات الأجنبية، فضلًا عن المحافظة على اللياقة البدنية بما يسهم فى تخريج أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن.

الأجنحة التعليمية وميادين التدريب التخصصية

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الأجنحة التعليمية وميادين التدريب التخصصية المزودة بأحدث وسائل التدريب، والمرور على مناطق الإيواء والمستشفى داخل المعهد للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تنعكس مباشرة على الروح المعنوية.

الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية

وفى ختام الجولة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بضباط وطلبة وجنود المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصه الدائم على متابعة الحالة التدريبية والمعنوية لطلبة ضباط صف المعلمين والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى و اعتزازه بالجهد الذى يبذله الطلاب، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لإعداد وتأهيل مقاتلين قادرين على تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم للذود عن مقدسات الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واستمع لاستفسارات عدد من الطلبة فى العديد من الموضوعات التى تدور فى أذهانهم تجاه كافة الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية، وأوصاهم بالتفانى فى التدريب والتسلح بالعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن خريجى معهد ضباط الصف المعلمين هم العمود الفقرى للقوات المسلحة ودماء تتدفق فى شرايين جيش مصر العريق بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والعطاء والانضباط وحسن الأداء.

حضر الجولة التفقدية عددا من قادة القوات المسلحة.

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