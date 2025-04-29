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رياضة

أرقام محرز والدوسري تشعل كلاسيكو الهلال وأهلي جدة بدوري أبطال آسيا للنخبة

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

يلتقي فريق الهلال السعودي مع أهلي جدة، في قمة مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال السعودي حجز بطاقة العبور بأفضل طريقة ممكنة بفوزه الكاسح على جوانجو الكوري الجنوبي (7-0)، فيما حقق الأهلي فوزًا سهلًا على بوريرام التايلاندي (3-0).

أرقام رياض محرز وسالم الدوسري نجمي أهلي جدة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 

وبالنظر للعناصر التي يمتلكها الفريقان، نجد أن الجزائري رياض محرز، هو النجم الأبرز في كتيبة الأهلي، بينما يزين سالم الدوسري، قائمة الهلال خلال المباراة المرتقبة.

محرز هو نجم البطولة الأول بلا منازع، فهو الأكثر إسهامًا في تسجيل الأهداف ب16 مساهمة سجل 9 وصنع 7 في 11 مباراة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المحققة (6)، وتقديم 38 تمريرة مفتاحية، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي البطولة.

ويتصدر محرز، جدول ترتيب هدافي البطولة، وهو رقم يتقاسمه مع سالم الدوسري وجاسير أساني، لاعب جوانجو الكوري الجنوبي بـ9 أهداف لكل منهم.

ويعتبر الدوسري، اللاعب الأكثر مساهمة في التهديف مع فريقه، حيث قدم بالإضافة إلى أهدافه، تمريرتين حاسمتين.

ومن المنتظر أن يشهد الكلاسيكو المرتقب، صراعًا شرسًا بين الثنائي من أجل الانفراد بصدارة الهدافين، وترجيح كفة فريقه.

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الهلال السعودي أهلي جدة دوري أبطال آسيا للنخبة سالم الدوسري رياض محرز

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