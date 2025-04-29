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رياضة

برشلونة يتفق مع هانز فليك على تمديد عقده حتى 2027

هانز فليك، فيتو
هانز فليك، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، عن توصل لاتفاق رسمي مع النادي الكتالوني على تجديد تعاقده.

وتولى فليك قيادة برشلونة مطلع الموسم الجاري، خلفا للمدرب لإسباني تشافي هيرنانديز، وقاد الفريق لتحقيق العديد من النجاحات.

فليك سيجدد عقده مع برشلونة حتى 2027

وأكد الصحفي فرناندو بولو، الذي يعمل بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تم الاتفاق بين فليك وإدارة برشلونة على التجديد، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل.

وأضاف بولو، أن فليك سيوقع عقدا لمدة موسم واحد فقط، دون أي بنود اختيارية، ما يعني أن برشلونة سيضمن بقاءه حتى صيف 2027.

موعد تجديد عقد فليك مع برشلونة بشكل رسمي 

وبحسب مصادر مقربة من وكيل أعمال فليك، فإن الخطة هي الانتهاء من كل تفاصيل العقد الجديد في الأسبوع الثاني من مايو المقبل، والإعلان رسميا في نهاية الموسم.

ونجح فليك مؤخرا في قيادة برشلونة للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ريال مدريد (3-2) في المباراة النهائية.

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ميلان، مساء غد الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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