"الدولي للطائرة" يعلق على انضمام دعاء الغباشي للجنة اللاعبين الأولمبية المصرية

أشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) بالإنجاز الجديد الذي حققته لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية، دعاء الغباشي بعد نجاحها في الانضمام إلى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية مع حصولها على حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.

الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية

جديد بالذكر أن دعاء الغباشي، شاركت في دورتين أولمبيتين (ريو 2016 وباريس 2024)، عضو في لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة للفترة 2024–2028، ويأتي تعيينها الأخير تأكيدًا لمكانتها القيادية وتأثيرها الإيجابي داخل وخارج الملاعب.

وستخدم الغباشي منصبها الجديد لتعزيز صوت الرياضيين المصريين، بجانب مجموعة من النجوم الرياضيين، حيث يتولى البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب منتخب (الخماسي الحديث) رئاسة اللجنة، ويشغل عزمي محيلبة لاعب منتخب (الرماية) منصب النائب الأول، ونوران جوهر لاعبة منتخب (الإسكواش) منصب النائبة الثانية.

من جانبها أعربت دعاء الغباشي، عن فخرها بعد تكليفها بدور قيادي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدة إنها مسؤولية كبيرة ولكنها متحمسة للغاية لاغتنام هذه الفرصة للدفاع عن حقوق الرياضيين والمساهمة في تطوير الرياضة في مصر.

تصريحات غباشي

وأكدت الغباشي أنها ستعمل على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الصحة النفسية للرياضيين، وتطوير الخدمات الطبية والتأهيلية، وإنشاء برامج لدعم الانتقال المهني بعد الاعتزال، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئات رياضية آمنة.

وسبق أن شغلت دعاء منصب ممثلة رياضية في اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة 2020-2024، حيث أكدت أن تعيينها الجديد بمثابة "تجديد للثقة من زملائها الرياضيين"، الذين رأت فيهم داعما رئيسيا لمسيرتها.

وقد خطفت الغباشي أنظار العالم خلال أولمبياد ريو 2016 عندما ظهرت مرتدية الحجاب في مواجهة الفرق المنافسة، مشيرةً إلى تنوع الرياضة وجمالها، وعادت في باريس 2024 متألقة برفقة مروة عبد الهادي.

واختتمت الغباشي حديثها لموقع FIVB.com قائلة: "لقد شكلت الكرة الطائرة شخصيتي الحقيقية داخل الملعب وخارجه، وعلمتني دروسا في القيادة والانضباط والعمل الجماعي، أنا ملتزمة برد الجميل للرياضة التي منحتني كل هذه الفرص، وسأواصل العمل على تمثيل الرياضيين والدفاع عن حقوقهم بكل أمانة".

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