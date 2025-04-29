عرض "بائع الكتب المزورة" و"انتحار معلق" بمهرجان نوادي المسرح اليوم

يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الثلاثاء عرضين مسرحيين، لفرقة الزقازيق، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض انتحار معلق

العرض المسرحي الأول بعنوان "انتحار معلق" تأليف ياسر إسماعيل، وإخراج سهر عثمان، ويعرض في السادسة مساءً.

ويتناول قصة شاب قرر إنهاء حياته بالانتحار، وفي تلك اللحظة يظهر أمامه شريط ذكرياته متجسدا في شخصيات مختلفة، ويتذكر القرارات التي شكلت مسيرته، ليجد نفسه عالقا بين الحياة والموت.

عرض بائع الكتب المزورة

أما العرض الثاني، يحمل عنوان "بائع الكتب المزورة"، تأليف محمد يس، دراماتورج محمد مصطفى، وإخراج زياد ياسر، ويعرض في الثامنة مساءً.

وتدور قصته حول أستاذ جامعي ملهم بالقراءة، قرر أن ينهي حياته فجأة، معلقا أسباب انتحاره حول مجموعة من الظروف المحيطة به، فيصبح في صراع مع نفسه، إلى أن يظهر في حياته بائع الكتب المزورة ليوقف تلك الأفكار التي بداخله.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

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