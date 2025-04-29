الثلاثاء 29 أبريل 2025
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سياسة

تحرك برلمانى بشأن الانتهاكات الممنهجة ضد الحيوانات الأليفة والضالة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، بشأن ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة ضد الحيوانات الأليفة والضالة"، خاصةً من قِبل بعض الجهات التابعة للطب البيطري.

 

قيام جهات بيطرية بتسميم وقتل الكلاب والقطط

 وأشارت النائبة إلى تلقيها أنباء مؤكدة عن قيام جهات بيطرية بتسميم وقتل الكلاب والقطط في الشوارع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (45) من الدستور والمادة (357) من قانون العقوبات، والتي تجرّم قتل أو تسميم الحيوانات المستأنسة.

 

 دور هيئة الطب البيطري

 وانتقدت الجزار تحول دور هيئة الطب البيطري من الرعاية والعلاج إلى القتل والعنف، متسائلة: "هل القانون يطبّق فقط على المواطنين ويستثني الجهات الرسمية؟"وسردت في مذكرتها التفصيلية عددًا من الحوادث المؤلمة التي وثقتها مقاطع فيديو، لتعذيب الحيوانات وتسميم القطط.

وطالبت النائبة بإيقاف حملات القتل والتسميم فورًا، والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لتطبيق برامج التطعيم والتعقيم للحيوانات الضالة، وإنشاء ملاجئ لإيوائها بدلًا من قتلها، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أيًا كانت مناصبهم.

 

مراجعة أوضاع الحيوانات في السيرك وحدائق الحيوان

كما دعت الجزار إلى مراجعة أوضاع الحيوانات في السيرك وحدائق الحيوان، وخاصةً سيرك طنطا وحديقة حيوان الإسكندرية والجيزة، والاطمئنان على صحة الحيوانات وتغذيتها.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بسياسة واضحة من الدولة تجاه حماية الحيوانات، وتغليظ العقوبات على من يعذبها أو يقتلها، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات بحق أي حيوان.

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الجهات الرسمية الحيوانات الأليفة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطب البيطري تغليظ العقوبات جمعيات الرفق بالحيوان

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