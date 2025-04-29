أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

شهدت الفترة الحالية كسر سعر الدولار حاجز الـ51 جنيها، نزولا في جميع البنوك المصرية ليصل الى 50.81 في نهاية تعاملات الأمس، بينما بلغ 51.76 جنيها في بعض البنوك.

وكان ذلك بفعل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الإدارة الأمريكية.

انحسار حالة التوتر وعودة الهدوء إلى الأسواق

وجاء هذا التراجع مع انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء الى الأسواق، مما خفف الضغط على العملات الناشئة وأعاد الثقة الى سوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب وتزايد الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك المصرية.

الدولار الأمريكي، فيتو

مخاوف الركود الاقتصادي في أمريكا

ومن جانب آخر، تعرض الدولار لسلسلة خسائر أسبوعية؛ بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود في الولايات المتحدة وفقدان الثقة في الأصول الأمريكية؛ بسبب تقلب سياسات ترامب.

تكبد الدولار أكبر خسائر شهرية

ويأتي ذلك بعدما تكبد الدولار أكبر خسائر شهرية في ثلاث سنوات ونصف السنة، بسبب تقلب سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهبط نحو 5% حتى الآن في أبريل في أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، حيث تحوم العملة الخضراء حاليا قرب أدنى مستوى أكثر من 3 سنوات مقابل سلة من العملات، وقرب قاع ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو، وأدنى مستوى في 10 سنوات مقابل الفرنك.

سعر الدولار مقابل العملات الرئيسة

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، نحو 0.16% وصولا إلى مستويات 143.44 ين، وصعد مقابل الفرنك السويسري نحو 0.7% إلى مستويات 0.8318 فرنك سويسري، كما ارتفع مقابل اليورو نحو 0.12% وصولا إلى مستويات 1.1327 دولار، وزاد مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.1% وصولا إلى مستويات 1.3323 دولار.

تقرير الوظائف.. المحطة الأهم لمسار الفيدرالي

يتوقع أن يكون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة العامل الحاسم في توجهات الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير توقعات بعض المحللين إلى استمرار قوة سوق العمل، مما قد يؤجل تخفيف السياسة النقدية، وإذا جاءت البيانات إيجابية، فقد يدعم ذلك الدولار عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وكتب جوناس جولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية: "نتوقع رقما قويا آخر للوظائف غير الزراعية؛ ما يخالف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف سياسته النقدية في يونيو».

وقال جولترمان، إنه في حال جاءت بيانات الوظائف إيجابية، فهذا يعني أن الاقتصاد نجح في استيعاب الفائدة المرتفعة والسياسة المتشددة للفيدرالي، وهو ما يمنح الفيدرالي قدرة على إبقاء السياسة النقدية دون تغير وسيساعد ذلك الدولار على التعافي.

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