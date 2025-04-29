الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يخطط لصفقات قوية في الميركاتو الصيفي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يعيش نادي ليفربول حالة من السعادة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020.

وحقق ليفربول أول لقب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي 

وتحركت إدارة ليفربول سريعا للترتيب من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل والتعاقد مع لاعبين جدد لتطوير الأداء والاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول بدأت التخطيط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل وستناقش مع المدرب أرني سلوت احتياجات الفريق وتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

وأشارت إلى أن ليفربول يسعى للتتويج بلقب البريميرليج للمرة 21 في تاريخه بحصد البطولة في الموسم المقبل وهو ما جعل إدارة النادي تجدد التعاقد مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بجانب البحث عن عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

ولم يتعاقد ليفربول في الموسم الحالي سوى مع فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي بجانب حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي الذي تمت إعارته إلى فالنسيا الإسباني.

صفقات مرتقبة في ليفربول 

وسيعود ماماراداشفيلي إلى ليفربول في الموسم الجديد ليكون أول تدعيمات الريدز كما ارتبط اسم النادي بالتعاقد مع بريان مبيومو وفلوريان فيرتز وبعض العناصر التي يتم متابعتها من جانب إدارة النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول نادي ليفربول الدوري الانجليزي سلوت آرني سلوت

مواد متعلقة

نجم ليفربول ثالث لاعب إيطالي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مصر، تدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول، استطلاع هلال شهر ذي القعدة، البامية بـ 80 جنيها

خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول

أخبار الرياضة اليوم: ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.. محمد بن رمضان يقترب من الأهلي.. إجراء جديد من الزمالك ضد زيزو.. تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

منها الإخلاء وزيادة الأجرة، أهم مقترحات تعديل الإيجار القديم بعد إحالته للنواب

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية