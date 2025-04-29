غرفة الصناعات الغذائية تتابع التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية 

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الاجتماع الدوري المشترك برئاسة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذى للغرفة، مع كلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويمثلها الدكتور وليد البحراوى مدير عام إدارة المشروعات الغذائية، وسلمى خليل عبد اللطيف رئيس الأمانة الفنية للجان التفتيش الوزارية، ومن الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للرقابة على الصادرات، ومن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سمير عبدالله مسئول خدمة الاعضاء، ومن فريق عمل الغرفة الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية، والمهندس مصطفى رمضان مشرف الشئون الفنية، والمهندس محمد الشحات مشرف العلاقات الحكومية والتشريعات.

التطبيق الفعلى لآليات إصدار شهادات الصلاحية

وتم عقد الاجتماع لمتابعة التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية ونظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتي صدرت عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 1/1/2025.

شهادة الصلاحية للمنتجات الغذائية

وتناول الاجتماع الوضع الراهن لإزالة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية وتيسير وتبسيط إجراءات إصدار شهادة الصلاحية للمنتجات الغذائية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.

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