وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والمرافق والطرق بمدينة السادات

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والطرق وأعمال التطوير بمدينة السادات، بجانب متابعة نتائج حملات مواجهة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة.

وفي هذا السياق، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، وتنفيذ المشروعات الجديدة وفق المواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في إطار خطة الدولة لتوفير سكن لائق، وخدمات تواكب تطلعات المصريين.

وأكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت مواقع إنشاء 82 عمارة سكنية تضم 1968 وحدة بنظام "الإسكان الأخضر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، كما تابع المشروع السكني "ديارنا" للإسكان المتوسط، حيث اطمأن على تقدم الأعمال في العمارات السكنية الجاري إنشاؤها ومواصفات التنفيذ.

وشملت الجولة أيضًا، متابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق، حيث وجه رئيس الجهاز بضرورة مراعاة جودة التنفيذ ونظافة الأحياء، لتعكس الصورة الحضارية لمدينة السادات، كما تم متابعة أعمال توسعة المحور المركزي للمدينة، الذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، مع التخطيط لإضافة 1.5 كم أخرى لتعزيز الانسيابية المرورية.

كما تفقد رئيس الجهاز خط ازدواج نقل المياه العكرة (قطر 1000 مم) من المآخذ إلى محطة التنقية الجديدة الجاري إنشاؤها، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تأخير لضمان عدم تعطيل الخدمات الحيوية للمواطنين.

وتفقد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بحيي "الفردوس" و"النور"، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، إلى جانب الوقوف على معدلات التنفيذ بمواقع عمارات الإسكان الجديدة الجاري إنشاؤها بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع عبد الحليم أعمال الطرق والمرافق داخل حي الفردوس، الذي يضم 2180 وحدة، وحي النور بعدد ٥١ عمارة سكنية نموذج 90 مترًا للوحدة تضم ٣ غرف وصالة للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موجهًا الإدارات المختصة بضرورة الحفاظ على نظافة الأحياء والارتقاء بالمستوى البيئي والخدمي داخل الكتلة السكنية، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة.

وتفقد المهندس ياسر عبد الحليم المسطحات الخضراء والمناطق المزروعة بذات الأحياء، وأشاد بمستوى أعمال الزراعة والتجميل، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء لضمان استدامتها كمتنفس طبيعي للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قال المهندس ياسر عبد الحليم حسن، إنه تم شن حملتين بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات الموجودة أمام المولات التجارية وللباعة الجائلين مفترشي الطرق والأرصفة مما يعوق الحركة المرورية والمارة بشارع أبوبكر الصديق، مما ينعكس سلبا على المظهر الحضاري للمدينة.

وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، السكان وأصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الحملات وعدم التعدي على الشوارع أو الأرصفة، للحفاظ على النظام العام والمظهر الجمالي للمدينة.

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