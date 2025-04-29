رئيس الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين ويعد بحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة

عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعد بحل أزمة المستحقات

وأكد لبيب خلال الجلسة أن إدارة النادي تعمل بكل جهد على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الأمر يحظى بأولوية قصوى داخل المجلس.

وأوضح أن هناك تحركات جادة لتوفير الموارد المالية المطلوبة، لضمان استقرار الفريق وتهيئة الأجواء المثالية قبل اللقاء المرتقب.

دعم وتحفيز قبل المباراة

كما حرص رئيس الزمالك على تحفيز اللاعبين ورفع روحهم المعنوية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الزمالك في محاولة لاحتواء أي تأثير سلبي للأزمة المالية على تركيز الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

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