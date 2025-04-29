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رئيس هيئة الدواء: تعزيز تواجد العلامات التجارية العالمية في مستحضرات التجميل بالسوق المحلي

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو
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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي كبرى شركات مستحضرات التجميل  لمناقشة تعزيز تواجد العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لها، وكافة الحوافز الاستثمارية التي تزيد من حضورها بقوة داخل سوق الدواء المصري.

مستحضرات التجميل في مصر

تناول اللقاء مناقشة الوضع الحالي  لسوق مستحضرات التجميل في مصر، والتحديات التي تواجه بعض العلامات التجارية العالمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول تطوير آليات تسجيل مستحضرات التجميل، وضمان جودة وسلامة المستحضرات المستوردة، مع الحفاظ على انسيابية حركة التوريد وضمان توافر المنتجات في السوق المحلية.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود الهيئة المستمرة في دعم صناعة مستحضرات التجميل، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع ويخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما أشادت شركات مستحضرات التجميل العالمية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وتهيئة بيئة عمل محفزة قادرة على استقطاب الاستثمارات الدولية، وأكدوا أن هذه المبادرات تعكس احترافية الهيئة وحرصها على تحقيق التوازن بين حماية صحة المستهلك وتعزيز نمو السوق المحلي.

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حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتور  أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في دعم السوق المحلية، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات الرقابية وضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري.

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