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ثقافة وفنون

15 يونيو عرض الموسم الرابع من مسلسل The Bear

The Bear، فيتو
The Bear، فيتو

THE BEAR، أعلنت شبكة قنوات FX، رسميا عن موعد عرض أولى حلقات الموسم الرابع، لمسلسها الشهير The Bear.

ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات الموسم الرابع من مسلسل The Bear، بتاريخ 15 يونيو المقبل، على أن تطرح حلقات المسلسل تباعا مرة أسبوعيا.

 

تفاصيل الموسم الرابع The Bear

 ويستكمل الموسم الرابع، من مسلسل The Bear، أحداث الجزء الثالث، والذي حقق نجاحا كبيرا، بعد عرضه العام الماضي، حيث تدور أحداثه عن شخص يدعى كارمي، وهو طاهي، في مدينة نيويورك، عاد لإدارة متجر عائلته لساندويتشات اللحم البقري الإيطالي في شيكاغو بعد وفاة شقيقه الأكبر.

 

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أبطال مسلسل The Bear

The Bear، من بطولة جيريمي ألين وايت، وآيو إيديبيري، وإيبون موس باتشراش، وليونيل بويس، وليزا كولون-زياس، وإدوين لي جيبسون، وكوري هندريكس، وماتي ماثيسون، وريتشارد إستيراس، وخوسيه إم. ناتالي.

 

مسلسل The Bear يحطم الرقم القياسي في ترشيحات الإيمي

وحطم الجزء الثالث من مسلسل The Bear، الرقم القياسي في ترشيحات جوائز  الإيمي العام الماضي، ليصبح المسلسل الكوميدي الأكثر حصولًا على ترشيحات في تاريخ الإيمي بـ 23 ترشيحًا.

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