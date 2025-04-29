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ملتقى توظيف في المنوفية لتوفير 250 فرصة عمل لشباب المحافظة

ملتقى توظيف في المنوفية
ملتقى توظيف في المنوفية

قالت وزارة العمل في بيان اليوم الثلاثاء: إن مديرية العمل بمحافظة المنوفية نظمت، بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة المنوفية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل، ملتقى توظيف لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بمشاركة  40 شركة  لتوفير 250 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

تضمن "الملتقى"، الذي انعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ورش عمل عن إعداد الطلبة والخريجين للدخول إلى سوق العمل، والمهارات المطلوبة لذلك، وتشجيع ريادة الأعمال لديهم،والتأكيد على دور الوزارة بالتوعية بالحقوق والواجبات المقررة في قانون العمل..يأتي هذا "الملتقى"، في إطار بروتوكول التعاون  بين جامعة المنوفية ومديرية العمل بالمحافظة.

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الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى سوق العمل محافظة المنوفية وزير العمل محمد جبران وزير العمل كلية الهندسة جامعة المنوفية فرصة عمل

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