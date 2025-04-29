الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

4 ملفات مهمة تتصدر مباحثات القمة المصرية الأنجولية بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنسيق داخل الاتحاد الأفريقي لدعم جهود السلام والتنمية بالقارة الأفريقية.

ومن المقرر أيضا بحث مجال الأمن والسلم في القرن الأفريقي وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان فضلا عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي.
كما من المقرر أن يبحث الجانبان تطوير التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأسمدة والزراعة وبناء القدرات.
 

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