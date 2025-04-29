الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود  طقس مائل للحرارة على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية، حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظة البحيرة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 38
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للأتربة غدا على هذه المناطق

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

ads

الأكثر قراءة

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

ماذا حدث في إسبانيا؟، مشاهد ترصد حجم الكارثة بعد ساعات من انقطاع الكهرباء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون 25 جنيهًا وارتفاع الباذنجان الأبيض

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في الخوخ وارتفاع الكنتالوب والبرتقال

بيان من الداخلية السورية بشأن التسجيل الصوتي المسيء للرسول

بكين: قرار تجميد تسلم طائرات بوينج سببه رسوم ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية