الترجي يفوز على الأهلي 3-2 ويصعد إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تأهل فريق الترجي التونسي إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة، بعد تغلبه على منافسه الأهلي المصري 3-2، على صالة مصراتة المغطاة بليبيا.

قدم الترجي عرضًا مميزًا وأحكم سيطرته على الشوطين الأول والثاني، في حين ظهر معظم نجوم فريق الأهلي بأداء شاحب.

تفاصيل مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

ومع بداية الشوطين الثالث والرابع، انقلبت مجريات اللقاء، حيث نجح الأهلي في تعديل النتيجة والعودة بقوة إلى المباراة.

وفي الشوط الخامس الحاسم، أنهى الترجي المباراة لصالحه.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-21، 25-18، 18-25، 23-25، 15-7.

ويواجه الترجي في المباراة النهائية نظيره السويحلي الليبي الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي البطولة بعد فوزه على الجيش الرواندي بنتيجة 3-1.

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