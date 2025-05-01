قبل اختيار وحدتك، تفاصيل وحدات أبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب اختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين للحجز وذلك بداية من اليوم حتى 20 مايو الجاري.

وطرحت الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح وحدات مشروع الأبراج الشاطئية بمساحات تتراوح من 215 مترًا مربعًا، وحتى 678 مترًا مربعًا.

ويضم الطرح 89 وحدة سكنية/ منها 3 دوبلكس وموعد التسليم 2025/12/31.

ومشروع الابراج الشاطئية هو أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة يوفر إطلالات بحرية خلابة على البحر المتوسط بالتزامن مع تصاميم عمرانية حديثة يضم المشروع وحدات سكنية فاخرة بمستويات تشطيب عالمية.يضم مشروع الأبراج الشاطئية عددًا كبيرًا من الشاليهات والشقق الفاخرة المتنوعة في مساحتها التي ترضي جميع الأذواق، ويجمع مشروع أبراج العلمين بين كلٍ من الشاليهات والشقق ذات التصميم الجذاب والاستثنائي مع توافر جميع الخدمات والمرافق المختلفة التي ستجعل تجربتك السكنية فريدة.

ونستعرض تفاصيل الوحدات المطروحة:

وتشغل مدينة العلمين الجديدة موقعًا استراتيجيًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها مركزًا حيويًا للتنمية الشاملة ورافدًا اقتصاديًا هامًا. تتميز المدينة بموقعها الذي يربط بين مناطق برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني، حيث تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين مما يعزز التواصل والتجارة في المنطقة. ويتمتع مشروع الأبراج الشاطئية بموقع متميز في المنطقة الشرقية من المدينة، مطلًا على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، مما يجعله وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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