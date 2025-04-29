أمير مرتضى: تفاوضت مع فايلر قبل الأهلي ولو مجلس لبيب طلب مساعدتي سأتواجد على الفور

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أنه تفاوض مع المدرب السويسري رينيه فايلر قبل تعاقده مع الأهلي من أجل تدريب الفارس الأبيض.

وقال أمير مرتضى في حواره مع الإعلامي إبراهيم فائق على قناة إم بي سي مصر 2، أنه جلس مع فايلر قبل النادي الأهلي، لكن حدث اختلاف في التفاوض، وبعدها أتم فايلر اتفاقه مع الأهلي.

أمير مرتضى يتمنى نجاح مجلس حسين لبيب

وتابع:" لم أتمسك نهائيًّا بمكانتي داخل نادي الزمالك ودائما كنت أتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي بقيادة حسين لبيب، لكن المجلس الحالي صعب الأمور على نفسه بسبب بعض الأمور في الفترة الأخيرة، وتواجدت داخل الزمالك لمدة 4 سنوات وكانت هناك إيجابيات وسلبيات وكانت الفترة الأهم والتي شهدت تحقيق بطولات مميزة".

وأضاف أمير مرتضى منصور: "تركت الزمالك وكنت أتوقع أن من يأتي بعدي سيكمل ما قدم ببنائه، ولكن ما حدث كان صادما وكنت متوسم خير في مجلس حسين لبيب ومحاولات حل الأزمة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، ولكن الأول كان دائما يحارب النادي".

مستعد لمساعدة مجلس الزمالك الحالي

وأكمل: "لو مجلس إدارة نادي الزمالك طلب مساعدتي ليهم سأتواجد على الفور، ولو الزمالك طلب مني المساعدة حاليا سيكون هناك خلل في ملف كرة القدم، وممدوح عباس يتحكم في النادي من الخارج".

وأشار أمير مرتضى، إلى أن هناك العديد من الأشخاص لديهم المسؤولية على ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك، ودوري هو تقديم النصائح لمجلس إدارة نادي الزمالك.

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