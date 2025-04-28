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رياضة

لويس إنريكي: باريس سان جيرمان يعجبني أكثر من أي فريق آخر

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

أشاد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان بفريقه قبل مواجهة آرسنال، غدا الثلاثاء، على ملعب الإمارات في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنريكي يتحدث عن مواجهة آرسنال ضد باريس سان جيرمان 

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في لندن "ستكون مباراة بين فريقين لديهم نفس الأهداف، ومفتاح الفوز هو كيفية إدارة الضغوط، إنها عامل في منتهى الأهمية".

وأضاف "لا أحب الحديث عن المنافسين، ولكن آرسنال من أفضل فرق أوروبا، ويقدمون أداء رائعا مع مدربهم لسنوات عديدة، ويستحقون التواجد في قبل النهائي، ولكن أنا معجب بباريس أكثر من أي فريق آخر، لذا أنا متواجد هنا، وبالطبع تفضيلات الناس لفريق عن آخر تكون مختلفة، هذا أمر طبيعي".

وأشار "تابعت المباراة الماضية التي كانت قبل 7 أو 8 أشهر، أصبحنا أفضل كثيرا، خضنا مباريات صعبة في مرحلة الدوري كانت أشبه بنهائيات مبكرة، ولكنها ساعدتنا كثيرا في تجاوز الصعاب".

واستطرد المدرب الإسباني "آرسنال يشبه باريس، إنه فريق قادر على الهجوم والدفاع معا، ولديهما إمكانيات فردية مميزة، ولا أعرف إذا ما كانوا هم أفضل فريق لعبنا ضد، ولكن المؤكد أنهم من أفضل فرق أوروبا".

وأردف: "الفريقان تقابلا في الأول من أكتوبر الماضي، منذ 7 أو 8 أشهر. هناك اختلافات كبيرة الآن.. لقد شاهدت المباراة، وظهرنا بشكل أفضل الآن، وأثبتنا ذلك خلال مشوار البطولة".

وشدد: "الأجواء داخل الفريق استثنائية رغم أنني أشعر بأن الأجواء في الإعلام تبدو سلبية، قد أكون مخطئا، ولكن لست خائفا، جميع اللاعبين جاهزون، ونستعد لكل شيء بما في ذلك التعامل مع الكرات الثابتة، وإلا كيف كنت سأحصل على رخصة التدريب".

التأهل للنهائي هدف صعب للغاية 

وأردف المدير الفني لسان جيرمان "التأهل للنهائي هدف صعب للغاية، ولكننا فريق طموح، ونتطلع لإنجاز تاريخي غير مسبوق، نثق في أنفسنا، وأحيانا لا نقدم أداء جيدا، ولكن هذا وارد".

وأتم إنريكي تصريحاته "الفوز على ليفربول في ملعبه كانت خطوة إيجابية للغاية بالنسبة لنا، لكن نعلم تماما أن كل مباراة مختلفة، والبعض يقول أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، لا يهم إذا كنت متفقا مع ذلك أم لا، ومهما كانت إجابتي سينتقدني الجميع".

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