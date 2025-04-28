نجم آرسنال: قادرون على التتويج بدوري أبطال أوروبا

أكد الجناح الدولي البرازيلي جابرييل مارتينيلي، نجم فريق آرسنال، على إيمان فريقه بقدرته على رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي هذا الموسم.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

ويستعد الفريق الإنجليزي آرسنال لاستقبال باريس سان جيرمان بملعب الإمارات، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مارتينيلي يؤكد قدرة آرسنال على حصد دوري أبطال أوروبا

وخلال ظهوره في مؤتمر صحفي اليوم، قال مارتينيلي: "منذ أن بدأت لعب كرة القدم، كان لدي حلم وأنا بعمر 5 أو 6 سنوات، للعب في دوري الأبطال".

وأضاف حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس": "وجودنا في نصف النهائي حلم بالنسبة لي، إنه أمر مذهل".

وبسؤاله عن مدى قدرة فريقه على العبور، أجاب: "لدينا حلم.. نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز باللقب".

واختتم: "هذا النادي لم يفز أبدا باللقب، وهو يستحقه، لأنه أحد أكبر أندية العالم، ونحن سعداء حقا بالانخراط في هذه اللحظة".

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