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اقتصاد

المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا زيادة 40% عن العام الماضي

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

الضرائب، كشف نائب وزير المالية للسياسات الصريبية، عن تحقيق أرقام كبيرة في الحصيلة الضريبية هذا العام، حيث زادت بنسبة 40% مقارنة بما تحقق العام الماضي.

 

زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: ما تحقق في الحصيلة الضريبية هذا العام يعد ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي.

 

ولفت إلي أن الزيادة في الحصيلة الضريبية هذا العام تعكس إيجابية الرؤية وثقة الممول في التسهيلات والتيسيرات التي وفرتها وزارة المالية، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من الممولين الذين تم التصالح معهم.

 

حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة


ولفت إلي أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.


وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

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