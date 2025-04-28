خبراء المال يكشفون فوائد خفض الفائدة.. بداية الطريق لتعافي البورصة المصرية.. ويخفض تكلفة الاقتراض

أكد خبراء أسواق المال أهمية خفض سعر الفائدة الذي يعد واحدا من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة، إذ يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت

وأشار الخبراء إلى أن هناك عوامل عديدة تتشابك وتتطلب جهودا من الأطراف الفاعلة ستؤدي في النهاية لتعافي البورصة المصرية واستعادة زخمها وعمقها.

خفض الفائدة من أهم المحفزات الرئيسية للبورصة

قال محمد سعيد خبير أسواق المال: إن خفض الفائدة يعد واحد من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة إذ يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت، إلا أنه لا يمكن التعويل عليه منفردا، ليكون العامل الوحيد لتعافي البورصة بل إن البورصة بحاجة للكثير من العوامل الاقتصاديه والسياسيه والاداريه والتشريعية التي تؤثر في أداء السوق.

تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق

وأضاف أن الالتزامات الاخرى التي يجب القيام بها جنبا الى جنب مع خفض الفائدة كثيرة وأهمها تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق لزيادة ثقة المستثمرين تجاه الشركات المدرجة، وتجاه إجراءات السوق وحمايتهم من المخاطر فيتزايد أعداد المتداولين وأحجام التداول على أثر ذلك بشكل مباشر

تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول

وتابع، أن تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول لتكون أكثر كفاءة وسهولة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العوائق التي تواجه المستثمرين الجدد، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات من شأنه أن يُشجع المزيد من المستثمرين على الإقدام على دخول السوق.

وأضاف إن المناخ الاقتصادي العام، ومن ضمنه التصنيف الائتماني ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسياسة النقدية التي تهدف إلى خفض أسعار الفائدة، واستقرار سوق الصرف كلها عوامل من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمر للاستثمار في البورصة، فضلا عن هدوء الأوضاع على الساحة السياسية في المنطقة.

برنامج الطروحات الحكومية

وتابع، أن برنامج الطروحات الحكومية واحدا من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة المصرية بما يؤدي الى تعافيها بشكل كبير، لافتا إلى أن جدية الحكومة بإعادة الروح الى البرنامج والمضي قدما في طرح المزيد من الشركات والترويج لها محليا ودوليا بشكل احترافي جاد انتقائي يعد خطوة هامة في مسار تعافي البورصة المصرية

وأشار إلى أن هناك عوامل عديدة تتشابك وتتطلب جهودا من الأطراف الفاعلة ستؤدي في النهاية لتعافي البورصة المصرية واستعادتها زخمها وعمقها.



الاستثمار يعتمد على احتياجات المستثمرين

قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال: إن الاستثمار في عام 2025 يعتمد بشكل كبير على احتياجات المستثمرين، وأهدافهم المالية، ومدى تحملهم للمخاطر بشكل عام.

وأشار الغايش إلى أهمية البورصة في الاستثمار في 2025 لافتا إلى أن البورصة يمكن أن تشكل جزءا مهما من محفظة الاستثمار، خاصة مع بدء خفض سعر الفائدة تدريجيا، وتزايد أعداد الشركات المدرجة والنمو في الأسواق المالية العالمية.

وتابع، أن من مميزات الاستثمار في البورصة خلال الفترة المقبلة الاتى:

1. إمكانية تحقيق أرباح عالية

- من خلال ارتفاع أسعار الأسهم أو توزيعات الأرباح.

2 تنويع المحفظة الاستثمارية

- الاستثمار في شركات من قطاعات مختلفة يوفر مرونة وتنويعًا.

3.سيولة عالية

- يمكن شراء وبيع الأسهم بسهولة مقارنة بالعقارات أو الاستثمارات طويلة الأجل.

4. دعم الاقتصاد المحلي

- الاستثمار في البورصة يساهم في دعم نمو الشركات الوطنية.

وتابع، إنه للمستثمر المحافظ التركيز على الأدوات الآمنة مثل السندات والودائع، وللمستثمر المتوازن مزيج من الأسهم، السندات، وبعض العقارات.

وقال، انه بالنسبة للمستثمر المغامر لابد من زيادة حصة الأسهم والشركات الناشئة في المحفظة، واخيرا الاستثمار الناجح يعتمد على البحث الجيد، استشارة الخبراء، ومتابعة الأسواق بانتظام

واشار إلى انه يمكن تقسيم خيارات الاستثمار إلى قنوات آمنة وأخرى أكثر خطورة، وكل منها له مميزاته، وهم:

أفضل أدوات وقنوات الاستثمار الآمنة في 2025

٠السندات الحكومية ( اذون الخزانة ).

- تعتبر من أكثر الأدوات أمانا.

- توفر عائد ثابت ومستقر.

- مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون الحماية من المخاطر على الربح العالي.

الودائع البنكية وشهادات الادخار

- تقدم معدلات فائدة محددة مسبقًا.

- سهلة التسييل وقليلة المخاطر.

- مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن أمان عال لعائداتهم.

الصناديق الاستثمارية ذات العائد الثابت

- تدار بواسطة خبراء في الاستثمار.

- توفر تنويعا للاستثمارات مما يقلل المخاطر.

الذهب والمعادن النفيسة

- وسيلة لحماية الأموال من التضخم.

- تعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

العقارات

- توفر أمانا نسبيا وخاصة في المواقع ذات الطلب العالي.

- يمكن أن تجمع بين الدخل الدوري (الإيجارات) وزيادة رأس المال (ارتفاع قيمة العقار).

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%

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