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أخبار مصر

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسقط الأمطار المتوسطة على مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-4-2025 في محافظة الفيوم

مائل للحرارة نهارًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس مائلا للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا عى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  فى اول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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