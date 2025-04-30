الأربعاء 30 أبريل 2025
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انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي مانشستر سيتي أرسنال تشيلسي

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