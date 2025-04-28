استقبلت سلطة الطيران المدني المصري وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطيران المدني الصيني (CAAC)، برئاسة نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة وفد من كبار مسؤولي شركة (AVIC) الصينية الرائدة في صناعات الطيران، وذلك في إطار دفع مسيرة التعاون المشترك بين الجانبين.

ويأتي ذلك فى ضوء قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، ووفقًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى الهيئات العالمية.

سلطة الطيران تستقبل وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطيران الصيني وشركة (AVIC)

وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري الملاح سامح فوزي نائب رئيس سلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني.

وتضمنت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون في مجالات اعتماد الشهادات الفنية، ونظم وقواعد التصديق على صلاحية الطائرات، واستعراض سُبل التدريب المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الأنظمة والتشريعات الفنية، بالإضافة إلى بحث فرص اعتماد تقنيات الطائرات.

كما استعرض وفد شركة AVIC الصينية إمكانيات الشركة والخدمات المتنوعة التي تقدمها في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية للمطارات؛ مؤكدين رغبتهم في توسيع مجالات التعاون مع مصر في ظل الخطط الطموحة لتحديث وتطوير قطاع الطيران المدني المصري

وفى هذا السياق أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني أن هذه الزيارة تعكس مدى حرص سلطة الطيران المدنى على مد جسور التعاون مع الهيئات والشركات الدولية الرائدة في مجال الطيران المدني، بما يدعم خطط الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الطيران وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال اللقاء، أشاد وفد هيئة الطيران المدني الصيني (CAAC) وشركة(AVIC) بكفاءة منظومة الطيران المدني المصري، والمستوى المتميز الذي تشهده في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية؛ معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عيد رئيس الإدارة المركزية لصلاحية الطائرات والمهندس عبد الغفار السيد مدير عام المعدات الثابتة والملاح أشرف أبو شادي مدير عام العمليات الجوية والطيار كريم مسعد مدير عام التشريعات والطيار عمر عزو مدير إدارة قواعد الطيران للعمليات والمهندس حسن عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة الهندسية.

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