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ساويرس يتفقد 60 منزلا بقرى أولاد يحي في سوهاج ضمن مبادرة دار وسلامة

ساويرس يتفقد 60 منزلا
ساويرس يتفقد 60 منزلا بقرى اولاد يحي

تفقد المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال  ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ساويرس لتنمية المجتمع مشروع  دار وسلامة بقرية أولاد يحيى التابعة لمركز دار السلام محافظة سوهاج التي قامت بتطوير ورفع كفاءة وسقف 200 منزل تم أعادة تأهيل وتطوير هذا المنازل بتكلفة 53 مليون جنية بالاشتراك مع مؤسسة صناع الحياة ومؤسسة ساويرس وجامعة عين شمس وزارة التخطيط ضمن الفئات الأولى بالرعاية والاكثرا فقرا

رافقه خلال تفقد المنازل ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، وميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي، وعدد من مديري القطاعات بالمؤسسة  والمهندس عماد أبراهيم رئيس الوحدة المحلية بأولاد يحي بحرى 
 

 

 

وتفقد المهندس ساويرس المنازل التي ضمن مشروع دار وسلامة بقرى الدير أولاد يحى المنازل  عبارة عن 4 حجرة وصالة ومطبخ وحمام وتم تعريش الأسقف الخشبية تأسيس الكهرباء، تأسيس السباكة بالمنزل، تركيب أبواب وشبابيك، محارة المنزل، وعمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام، دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك باللاكيه تشطيب واجهات المنزل


يذكر أن مشروع دار وسلامة يستهدف قرى اولاد يحى بمركز دارالسلام الى رفع كفاءة 200 منزل للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 53 مليون جنية ويعتمد المشروع بشكل أساسي على الارتكاز برفع كفاءة منازل قرية أولاد يحيى على عدة مستويات اعادة تأهيل المنزل كليًا من فرش وتأثيث المنازل وتعريش اسقف المنازل ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنازل وتطوير شبكات مياه الشرب الداخلية بالمنزل

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مؤسسة ساويرس محافظة سوهاج قرية أولاد يحيى مشروع دار وسلامة ساويرس
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