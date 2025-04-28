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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والخدمية والتنموية.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع، عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز قرارات الاجتماع، وكذا جهود الحكومة في مختلف القطاعات.

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المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء

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