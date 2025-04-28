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رياضة

باريس سان جيرمان يحشد القوة الضاربة لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

حشد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قوته الضاربة، قبل أن يحل ضيفا على آرسنال الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، 22 لاعبا للسفر إلى لندن، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجانرز آرسنال في ملعب الإمارات.

 

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة آرسنال 

وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي: 

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز

ولا تشهد قائمة باريس سان جيرمان، أي غيابات.

وكان باريس تأهل على حساب أستون فيلا بالفوز ذهابا بنتيجة 3-1 في حديقة الأمراء، والخسارة إيابا بنتيجة 2-3 في إنجلترا.

أما آرسنال فقد أطاح بالعملاق ريال مدريد حامل اللقب، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 في لندن، و2-1 في البرنابيو.

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