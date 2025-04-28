العثور على جثة شاب متحللة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين العثور على جثة متحللة لشاب في العشرينيات من عمره داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمدينة نجع حمادي.

جاري فحص الجثة من قبل الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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