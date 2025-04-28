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رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يخسر نجمه في مواجهة برشلونة

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن فريق إنتر ميلان سيفقد خدمات أحد نجومه خلال مواجهة برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان 

ويحل إنتر ميلان ضيفا على برشلونة، مساء الأربعاء المقبل، في لقاء الذهاب، على أن يقام لقاء العودة في جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوي، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

إنتر ميلان يفقد خدمات بافارد أمام برشلونة 

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" و"شبكة سكاي سبورت إيطاليا"، فإن المدافع الفرنسي بنيامين بافارد، سيغيب عن مباراة الذهاب ضد برشلونة، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة روما أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن يان بيسيك مدافع النيراتزوري هو المرشح للعب دور بافارد أمام برشلونة، في التشكيل الأساسي.

ومن جهة أخرى، يأمل إنتر في استعادة خدمات مهاجمه ماركوس تورام، والذي سيستأنف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من مواجهة البارسا.

وغاب ماركوس عن آخر ثلاث مباريات للإنتر بسبب إصابة عضلية، ولايزال يتدرب بشكل منفصل في الأيام الأخيرة، لكنه أظهر تحسنا كبيرا في الحصة التدريبية اليوم. 

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إنتر ميلان برشلونة دوري ابطال اوروبا فريق إنتر ميلان

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