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السجن 3 سنوات لعامل تسبب في مقتل فتاة بطلق ناري عن طريق الخطأ بقنا

السجن 3 سنوات لعامل
السجن 3 سنوات لعامل تسبب في مقتل فتاة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري وقتل فتاة عن طريق الخطأ في قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 12 مارس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "حمدي. ع. ح."، 21 عامًا، عامل، تهمة حيازة سلاح ناري محلي الصنع وطلقة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، بالإضافة إلى التسبب عن طريق الخطأ في قتل المجني عليها "ضحى. ي. ع."، 20 عامًا، دون قصد.

وأفادت التحريات أن المتهم كان يعبث بسلاحه الناري أمام منزل الفتاة، وأثناء ذلك خرجت طلقة نارية استقرت بجسدها وأودت بحياتها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 12401 لسنة 2022 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 1595 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

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