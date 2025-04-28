نجم ليفربول ثالث لاعب إيطالي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

يعتبر فيديريكو كييزا لاعب فريق ليفربول، ثالث لاعب إيطالي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تاريخ البريميرليج.

وحقق ليفربول الذي يلعب كييزا ضمن صفوفه، لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخه بعد الفوز الساحق ضد توتنهام هوتسبير 5-1، أمس الأحد.

3 لاعبين إيطاليين فازوا بلقب الدوري الإنجليزي

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أنه كييزا يعتبر ثالث لاعب يتوج باللقب الإنجليزي، بعد فيديريكو ماكيدا (مانشستر يونايتد) وماريو بالوتيلي (مانشستر سيتي).

ولم يحصل ماكيدا على الميدالية في موسم 2008-2009 رغم تسجيله هدفين، لأنه لم يشارك في 10 مباريات على الأقل بالدوري مع الشياطين الحمر.

من ناحية أخرى، ساهم بالوتيلي في فوز السيتي باللقب تحت قيادة روبرتو مانشيني موسم 2011-2012، بتسجيله 13 هدفا في 23 مباراة بالدوري.

وشارك كييزا في 4 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم، لكن القواعد تختلف عن فترة ماكيدا بمانشستر، لذا سيحتاج الجناح الإيطالي إلى مباراة واحدة فقط مع الريدز ليكتب اسمه ويحصل على ميدالية في نهاية الموسم.

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