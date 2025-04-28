مجلس جامعة برج العرب التكنولوجية يوافق على بروتوكولات تعاون مع مؤسسات صناعية

عقد مجلس جامعة برج العرب التكنولوجية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تدعم رؤية الجامعة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التعاون الدولي.

واستعرض المجلس توفير الأدوات المكتبية الخاصة بأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. كما ناقش المجلس اقتراح عمل مطبوعات تحمل اسم وشعار الجامعة لدعم الهوية المؤسسية.

قالت الدكتورة مريم الضبع، عضو المجلس: ان الاجتماع تناول موافقات مبدئية على عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات صناعية وطنية كبرى منها بنك المياه المصري والهيئة العامة لتحكيم القطن وشركة المحلة للغزل والنسيج، مدارس المريم الصناعية بما يسهم في دعم البحث العلمي والتدريب العملي للطلاب.

وإضافت مريم الضبع، انه في إطار دعم الأنشطة الطلابية، أقر المجلس مشاركة الجامعة في الملتقى الدولي لقادة الاتحادات الطلابية بالقاهرة، مع النظر في تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى دعم مشاركة الفرق الطلابية في البطولات الرياضية المختلفة.

وشملت القرارات أيضًا اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تشكيل لجان لمراجعة اللوائح الدراسية بالكليات، والموافقة على تنفيذ حملات توعوية ومبادرات اجتماعية مثل مبادرة “معًا ضد التنمر” لطلاب المدارس، وإقامة السوق الخيري الثاني بالجامعة.

كما ناقش المجلس جهود تحديث البنية التحتية للمعامل، والاستعداد لتنظيم المؤتمر الثاني لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تحت عنوان “نحو رؤى مستقبلية للسياحة التعليمية للقطاع الصحي التكنولوجي”، داعيًا كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى المشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة المختلفة.

وتعكس الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع حرص جامعة برج العرب التكنولوجية على التوسع في الشراكات المحلية والدولية، والارتقاء بجودة التعليم التكنولوجي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما جرى الاحتفال بيوم اليتيم بمشاركة مجلس الجامعة والطلاب والمجتمع المدني.

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