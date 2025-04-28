الإثنين 28 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وزارة الصحة في اليوم العالمي للسلامة بالعمل: خد إجازة واشحن طاقتك

اليوم العالمي للصحة
اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل

تحيي دول العالم اليوم في 28 أبريل اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل للكشف عن المخاطر التي يتعرض لها الإنسان خلال ساعات العمل.  

اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل

ووجهت وزارة الصحة نصائح للعاملين بكل المهن المختلفة:" شغلك مهم بس صحتك أهم، خذ إجازة واشحن طاقتك لتحمي نفسك من الأزمات القلبية". 

ونصحت وزارة الصحة بالحرص على عدم الجلوس على المكتب لفترة طويلة، والحصول على فترات راحة للوقاية من أمراض القلب. 

أكدت وزارة الصحة أن الأعمال المكتبية والجلوس علي جهاز الكمبيوتر أمر غير صحي لأنه يسبب الإجهاد. 

ونصحت بالبعد عن الضغط النفسي العصبي للوقاية من الأزمات القلبية

ووجهت نصائح للحفاظ علي الصحة خلال العمل منها:

١-الحصول على فترات الراحة

٢-تناول أطعمة صحية 

٣- البعد عن التوتر

٤-النوم لفترة كافية بعد انتهاء العمل 

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