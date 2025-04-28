"تحديات الأمن القومي المصري" ضمن سلسلة ندوات النيابة الإدارية

استضاف مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الاثنين اللواء دكتور سمير فرج – الخبير الاستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، في ندوة تثقيفية لأعضاء النيابة الإدارية، عقدها المركز بمقر رئاسة النيابة الإدارية، تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، بمشاركة (١٨٠) من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وهي الندوة الثالثة على التوالي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يعقدها مركز التدريب القضائي، تحت شعار "الوعي السياسي"، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الندوة لإثراء وتعزيز الوعي السياسي لأعضاء النيابة الإدارية

واستهلت فعاليات الندوة بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها باللواء الدكتور سمير فرج، وبالحُضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشارعبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تحقق هذه الندوة أهدافها المرجوة في إثراء وتعزيز الوعي السياسي لأعضاء النيابة الإدارية، وأكد مدير المركز خلال كلمته على أهمية رفع الوعي السياسي لدى أعضاء النيابة الإدارية، واستجلاء التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية.

وفى كلمته أعرب اللواء الدكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق، عن بالغ سعادته بالتواجد بمقر هيئة قضائية مرموقة كالنيابة الإدارية، ووجه التحية والتقدير إلى المستشار عبدالراضي صديق - رئيس الهيئة، وأشاد بحرص النيابة الإدارية على دعم وتعزيز الوعي السياسي لدى أعضائها من خلال عقد مثل هذه الندوات التثقيفية، مؤكدًا على الدور القضائي البارز الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتكريس سيادة القانون، وحرص سيادته على التعاون مع النيابة الإدارية فيما يتعلق بطرح ومناقشة مختلف القضايا الوطنية التي تمس الأمن القومي المصري.

وعلى هامش الندوة حرص المستشارعبد الراضي صديق رئيس الهيئة، على استقبال اللواء الدكتور سمير فرج، بمكتبه، في لقاء عَبّرَ خلاله عن تقديره البالغ لدور سيادته الوطني خلال مسيرة حافلة قضاها في خدمة الوطن، وقام سيادته بإهدائه درعًا نذكاريًا تكريمًا لجهوده البارزة وإسهاماته المتميزة في دعم الوعي السياسي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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