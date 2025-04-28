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خارج الحدود

‎وزير الخارجية ونظيره الأنجولي يبحثان العلاقات الثنائية ودعم العمل الإفريقي المشترك

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأنجولى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جلسة مشاورات مع تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا أمس الأحد.

وتناولت جلسة المشاورات بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم،  تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الإفريقي المشترك في ظل رئاسة أنجولا للاتحاد الإفريقي. 

أكد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي لدعم جهود السلام والتنمية بالقارة الأفريقية.

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رئاسة أنجولا للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأفريقي أنجولا العمل الافريقي

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