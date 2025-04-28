‎وزير الخارجية ونظيره الأنجولي يبحثان العلاقات الثنائية ودعم العمل الإفريقي المشترك

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جلسة مشاورات مع تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا أمس الأحد.

وتناولت جلسة المشاورات بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم، تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الإفريقي المشترك في ظل رئاسة أنجولا للاتحاد الإفريقي.

أكد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي لدعم جهود السلام والتنمية بالقارة الأفريقية.

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